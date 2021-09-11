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وزارة الصحة: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

وزارة الصحة: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1026284

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 75 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 534,983 .

 

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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