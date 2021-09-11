احدث الأخبار

الصحة: اللقاحات المُعتمدة فعّالة وآمنة ويجب الحصول على جرعتين
محليات
 “الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 
صحة
 “التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا
أهم الاخبار
 بعد تسمُّم 51 شخصًا.. أمير حائل يوجِّه بغلق مطعم في بقعاء
المناطق
 شاب تونسي يشغل النيران في نفسه بشارع بورقيبة بالعاصمة
أبرز المواد
 إغلاق 3 طرق في الشرقية للصيانة حتى نهاية ربيع الأول
المنطقة الشرقية
 الأقدار ساقتها للمكان..ممرضة تُنقذ متسوقة تعرضت لـ”غصة” في مول بحائل
محليات
 وزارة الصحة: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة
منوعات
 خلال يومين.. “أمانة الشرقية” تغلق 6 منشآت وتضبط 156 مخالفة لإجراءات كورونا
أبرز المواد
 “نزاهة”: نحافظ على سرية معلومات المُبلغين عن الفساد.. ويمكنهم إخفاء أسماءهم
محليات
 مدرب تراكتور: قادرون على هزيمة النصر رغم الظروف الصعبة
الرياضة
 ظهور حالة كل 3 ثواني.. 130 ألف مصاب بالزهايمر داخل المملكة (فيديو)
أبرز المواد
عاجل

 التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

الصحة: اللقاحات المُعتمدة فعّالة وآمنة ويجب الحصول على جرعتين

الصحة: اللقاحات المُعتمدة فعّالة وآمنة ويجب الحصول على جرعتين

محليات
“الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 

“الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 

صحة
“التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا

“التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا

أهم الاخبار
بعد تسمُّم 51 شخصًا.. أمير حائل يوجِّه بغلق مطعم في بقعاء

بعد تسمُّم 51 شخصًا.. أمير حائل يوجِّه بغلق مطعم في بقعاء

المناطق

الصحة: اللقاحات المُعتمدة فعّالة وآمنة ويجب الحصول على جرعتين

الصحة: اللقاحات المُعتمدة فعّالة وآمنة ويجب الحصول على جرعتين
لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1026297
المناطق - واس:

أكَّدت وزارة الصحة أن اللقاحات المُعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مُشدِّدة على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مُضاعفات مُتحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، و 7 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مُستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 75 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المُتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 534,983.

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المُواطنين والمُقيمين بالتقيُّد بالإجراءات الاحترازية والمُبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مُبينة أن مُتحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلَّب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

روابط ذات صلة

“الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 

“الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 
“التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا

“التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا
ظهور حالة كل 3 ثواني.. 130 ألف مصاب بالزهايمر داخل المملكة (فيديو)

ظهور حالة كل 3 ثواني.. 130 ألف مصاب بالزهايمر داخل المملكة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*