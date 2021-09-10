“التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا

محررو المناطق:

قالت وزارة التعليم إنه بداية من يوم غِد الأحد، سيتم احتساب الغياب للطلاب الذين لم يتلقُّوا لقاح كورونا.

وطلبت وزارة التعليم علي حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، من الطُلاب المُبادرة لتلقِّي اللقاح قائلة: «بادر بالحصول على لقاح كورونا.. غدًا سيتم احتساب الغياب لغير المُحصنين بجرعتين».

#العلم_سلامتك

بادر بالحصول على لقاح كورونا..

غداً سيتم احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين. pic.twitter.com/simytnc1Fp — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 11, 2021

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق، أنه تبقَّى “3” أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من “12” عامًا فما فوق، ولم يحصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.