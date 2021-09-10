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“التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا

“التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا

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“التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا

“التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا
العودة الحضورية للطلاب
http://almnatiq.net/?p=1026299
محررو المناطق:

قالت وزارة التعليم إنه بداية من يوم غِد الأحد، سيتم احتساب الغياب للطلاب الذين لم يتلقُّوا لقاح كورونا.

وطلبت وزارة التعليم علي حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، من الطُلاب المُبادرة لتلقِّي اللقاح قائلة: «بادر بالحصول على لقاح كورونا.. غدًا سيتم احتساب الغياب لغير المُحصنين بجرعتين».

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق، أنه تبقَّى “3” أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من “12” عامًا فما فوق، ولم يحصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

 

 

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