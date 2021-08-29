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بعد تسمُّم 51 شخصًا.. أمير حائل يوجِّه بغلق مطعم في بقعاء

بعد تسمُّم 51 شخصًا.. أمير حائل يوجِّه بغلق مطعم في بقعاء

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بعد تسمُّم 51 شخصًا.. أمير حائل يوجِّه بغلق مطعم في بقعاء

بعد تسمُّم 51 شخصًا.. أمير حائل يوجِّه بغلق مطعم في بقعاء
الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=1026301
محررو المناطق:

تابع الأمير “عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز”، أمير منطقة حائل الحالات الصحية لمواطنين في محافظة بقعاء تعرضوا لتسمُّم غذائي، وتم على إثر ذلك إقفال أحد المطاعم.

وغرَّدت إمارة حائل عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت): «وجَّه أمير منطقة حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ذلك وتقديم الرعاية الصحية لـ”51” حالة في قسم الطوارئ بالمُستشفى خرج منها “32” حالة وباقي الحالات مُستقرة».

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