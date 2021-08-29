بعد تسمُّم 51 شخصًا.. أمير حائل يوجِّه بغلق مطعم في بقعاء

تابع الأمير “عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز”، أمير منطقة حائل الحالات الصحية لمواطنين في محافظة بقعاء تعرضوا لتسمُّم غذائي، وتم على إثر ذلك إقفال أحد المطاعم.
وغرَّدت إمارة حائل عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت): «وجَّه أمير منطقة حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ذلك وتقديم الرعاية الصحية لـ”51” حالة في قسم الطوارئ بالمُستشفى خرج منها “32” حالة وباقي الحالات مُستقرة».
تابع سمو #أمير_منطقة_حائل الحالات الصحية لمواطنين بمحافظة #بقعاء تعرضوا لتسمم غذائي وتم على إثره اقفال أحد المطاعم، ووجه سموه بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ذلك وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة تواجدت بقسم الطوارئ بالمستشفى خرج منها 32 حالة وباقي الحالات مستقرة ولله الحمد. pic.twitter.com/Av35R74lgl
— إمارة منطقة حائل (@emara_hail) September 11, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق