“الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 

محررو المناطق:

أهابت وزارة الصحة بالمواطنين بأهمية المُسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المُتحورات وحمايةً من مُضاعفات الفيروس.

#الصحة تهيب بالجميع بأهمية المسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات وحمايةً من مضاعفات الفيروس بإذن الله.

وتؤكد على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 11, 2021



وأكَّدت وزارة الصحة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ قليل إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 83 إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 75 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة.