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“الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 

“الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 

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“الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 

“الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 
تطعيييم كورونا
http://almnatiq.net/?p=1026303
محررو المناطق:

أهابت وزارة الصحة بالمواطنين بأهمية المُسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المُتحورات وحمايةً من مُضاعفات الفيروس.


وأكَّدت وزارة الصحة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ قليل إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 83 إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 75 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة.

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