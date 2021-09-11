في 5 مجالات.. الإعلان عن أكثر من 350 وظيفة بمُلتقى التوظيف الرابع بجدة غدًا

محررو المناطق:

يشهد غدًا الأحد إنطلاق فعاليات مُلتقى التوظيف الرابع، الذي يُقام ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمُحافظة جدة بدعم من المُحافظة، وبتنفيذ جامعة جدة وبشراكة استشارية من عيادات الأعمال وبشراكة استراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبشراكة من التأثير المُباشر، ويمتد لمدة 5 أيام بمقر البرنامج بجدة.

ويُوفِّر المُلتقى أكثر من 350 وظيفة من خلال 8 شركات وطنية، ويستهدف بالدرجة الأولى طالبي الوظائف من فئتي الخريجين حديثًا والباحثين عن عمل.

وتتركَّز الوظائف المتاحة في مُلتقى التوظيف الرابع بالمجالات الهندسية والفنية والمُحاسبية والقانونية والإدارية.

ويقتصر حضور مُلتقيات التوظيف لمن تم اختيارهم وإفادتهم بالحضور عبر رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني؛ وذلك بعد مرحلة التسجيل المبدئي في رابط التسجيل الخاص بكل مُلتقى؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُبلَّغة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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