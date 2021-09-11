احدث الأخبار

فريق بحثي بالأحساء يبتكر نظامًا زراعيًا مزود بتقنية الري عن بُعد (فيديو)
المنطقة الشرقية
 استبدلت عند ولادتها منذ “35” عامًا.. سيدة تروي قصتها بعد اكتشاف الحادثة (فيديو)
أهم الاخبار
 القبض على شخصين ارتكبا 5 جرائم سلب وسطو بجدة
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تدين تكرار المُحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة
أهم الاخبار
 أقوى لقاح لمواجهة مُتحور دلتا.. دراسة جديدة تكشف التفاصيل
دولي
 أحداث 11 سبتمبر.. دقيقة صمت باللحظة التي اصطدمت بها الطائرة الأولى ببرج التجارة
دولي
 الإعلان عن جاهزية لاعبين من المُصابين بـ “تراكتور” لمواجهة النصر
الرياضة
 في 5 مجالات.. الإعلان عن أكثر من 350 وظيفة بمُلتقى التوظيف الرابع بجدة غدًا
محليات
 الصحة: اللقاحات المُعتمدة فعّالة وآمنة ويجب الحصول على جرعتين
محليات
 “الصحة” تهيب بالمواطنين بسرعة استكمال جرعتي لقاح كورونا 
صحة
 “التعليم”: بدء احتساب الغياب لغير المُحصنين من الطُلاب.. غدًا
أهم الاخبار
 بعد تسمُّم 51 شخصًا.. أمير حائل يوجِّه بغلق مطعم في بقعاء
المناطق
عاجل

 التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

فريق بحثي بالأحساء يبتكر نظامًا زراعيًا مزود بتقنية الري عن بُعد (فيديو)

فريق بحثي بالأحساء يبتكر نظامًا زراعيًا مزود بتقنية الري عن بُعد (فيديو)

المنطقة الشرقية
استبدلت عند ولادتها منذ “35” عامًا.. سيدة تروي قصتها بعد اكتشاف الحادثة (فيديو)

استبدلت عند ولادتها منذ “35” عامًا.. سيدة تروي قصتها بعد اكتشاف الحادثة (فيديو)

أهم الاخبار
القبض على شخصين ارتكبا 5 جرائم سلب وسطو بجدة

القبض على شخصين ارتكبا 5 جرائم سلب وسطو بجدة

أبرز المواد
“التعاون الإسلامي” تدين تكرار المُحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة

“التعاون الإسلامي” تدين تكرار المُحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة

أهم الاخبار

في 5 مجالات.. الإعلان عن أكثر من 350 وظيفة بمُلتقى التوظيف الرابع بجدة غدًا

في 5 مجالات.. الإعلان عن أكثر من 350 وظيفة بمُلتقى التوظيف الرابع بجدة غدًا
ملتقى التوظيف
http://almnatiq.net/?p=1026327
محررو المناطق:

يشهد غدًا الأحد إنطلاق فعاليات مُلتقى التوظيف الرابع، الذي يُقام ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمُحافظة جدة بدعم من المُحافظة، وبتنفيذ جامعة جدة وبشراكة استشارية من عيادات الأعمال وبشراكة استراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبشراكة من التأثير المُباشر، ويمتد لمدة 5 أيام بمقر البرنامج بجدة.

ويُوفِّر المُلتقى أكثر من 350 وظيفة من خلال 8 شركات وطنية، ويستهدف بالدرجة الأولى طالبي الوظائف من فئتي الخريجين حديثًا والباحثين عن عمل.

وتتركَّز الوظائف المتاحة في مُلتقى التوظيف الرابع بالمجالات الهندسية والفنية والمُحاسبية والقانونية والإدارية.

ويقتصر حضور مُلتقيات التوظيف لمن تم اختيارهم وإفادتهم بالحضور عبر رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني؛ وذلك بعد مرحلة التسجيل المبدئي في رابط التسجيل الخاص بكل مُلتقى؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُبلَّغة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

.

روابط ذات صلة

ضبط مستوع عشوائي لتخزين المواد الغذائية في جدة

ضبط مستوع عشوائي لتخزين المواد الغذائية في جدة
ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف المُعلن عنها مؤخرًا لإجراء المقابلة الشخصية

ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف المُعلن عنها مؤخرًا لإجراء المقابلة الشخصية
“المرور” يُطيح بقائد مركبة قطع الطريق للسير عكس الاتجاه بجدة

“المرور” يُطيح بقائد مركبة قطع الطريق للسير عكس الاتجاه بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*