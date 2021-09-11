أحداث 11 سبتمبر.. دقيقة صمت باللحظة التي اصطدمت بها الطائرة الأولى ببرج التجارة

المناطق ـ وكالات:

بدأت مُنذ قليل، مراسم إحياء الذكرى “الـ 20” لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك، بحضور الرئيس الأمريكي “جو بايدن” .

ووقف الحضور دقيقة صمت باللحظة التي اصطدمت بها الطائرة الأولى ببرج التجارة العالمي في نيويورك، وتحديدًا عند الساعة (8:46) بالتوقيت المحلِّي.



ويُشارك في المراسم، أفراد فرق الإطفاء والشرطة، وعائلات من فقد في تلك الأحداث، والعسكريين الذين خدموا في حربي أفغانستان والعراق.