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أحداث 11 سبتمبر.. دقيقة صمت باللحظة التي اصطدمت بها الطائرة الأولى ببرج التجارة

أحداث 11 سبتمبر.. دقيقة صمت باللحظة التي اصطدمت بها الطائرة الأولى ببرج التجارة
أحداث 11 سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=1026328
المناطق ـ وكالات:

بدأت مُنذ قليل، مراسم إحياء الذكرى “الـ 20” لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك، بحضور الرئيس الأمريكي “جو بايدن” .

 

ووقف الحضور دقيقة صمت باللحظة التي اصطدمت بها الطائرة الأولى ببرج التجارة العالمي في نيويورك، وتحديدًا عند الساعة (8:46) بالتوقيت المحلِّي.


ويُشارك في المراسم، أفراد فرق الإطفاء والشرطة، وعائلات من فقد في تلك الأحداث، والعسكريين الذين خدموا في حربي أفغانستان والعراق.

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