أحداث 11 سبتمبر.. دقيقة صمت باللحظة التي اصطدمت بها الطائرة الأولى ببرج التجارة

بدأت مُنذ قليل، مراسم إحياء الذكرى “الـ 20” لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك، بحضور الرئيس الأمريكي “جو بايدن” .
ووقف الحضور دقيقة صمت باللحظة التي اصطدمت بها الطائرة الأولى ببرج التجارة العالمي في نيويورك، وتحديدًا عند الساعة (8:46) بالتوقيت المحلِّي.
مراسم إحياء ذكرى هجمات ١١ سبتمبر من أمام مقر #البنتاغون
#العربية pic.twitter.com/AiZZviZsrG
— العربية (@AlArabiya) September 11, 2021
ويُشارك في المراسم، أفراد فرق الإطفاء والشرطة، وعائلات من فقد في تلك الأحداث، والعسكريين الذين خدموا في حربي أفغانستان والعراق.
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