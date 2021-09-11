أقوى لقاح لمواجهة مُتحور دلتا.. دراسة جديدة تكشف التفاصيل

المناطق - وكالات:

كشفت ثلاثة أبحاث جديدة نشرتها مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أنَّ لقاح موديرنا وفَّر حماية أقوى ضد المُتحور دلتا، مُقارنة ببقية اللقاحات.

وبحسب نتائج الأبحاث فإن تلقي اللقاحات بكافة أنواعها قلَّل من نقل المُصابين بكورونا إلى المُستشفيات بنسبة عشر مرات كما انخفض خطر الوفاة بنسبة 11 مرة.

وأوضحت الأبحاث أنَّ لقاح موديرنا وفَّر درجة أكبر في الحماية من انتشار المُتحور دلتا، وإن كانت الأسباب غير معروفة حتى الآن.

وأشارت الأبحاث إلى فعالية لقاحات كورونا في منع حدوث أي مُضاعفات شديدة حال الإصابة بالفيروس.