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 التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

“التعاون الإسلامي” تدين تكرار المُحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة

“التعاون الإسلامي” تدين تكرار المُحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة

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“التعاون الإسلامي” تدين تكرار المُحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة

“التعاون الإسلامي” تدين تكرار المُحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة
التعاون الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=1026353
المناطق - واس:

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور “يوسف بن أحمد العثيمين” في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المُدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المُسيرة المُفخخة، مُشيدا بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكَّنت اليوم من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها في مدينة خميس مشيط.

وشدَّد الأمين العام على أن المنظمة تدين المُمارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد “العثيمين” مُجددًا وقوف منُظَّمة التعاون الإسلامي ومُساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المُواطنين والمُقيمين على أراضيها.

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