فريق بحثي بالأحساء يبتكر نظامًا زراعيًا مزود بتقنية الري عن بُعد (فيديو)

تمكَّن فريق بحثي في الأحساء، من ابتكار نظام للري يُتاح فيه إمكانية التحكم عن بُعد.
وابتكر الفريق البحثي وفقًا لـ “الإخبارية”، مشروع المزرعة التفاعلية التقنية والتي تتمتع بخصائص التحكُّم عن بُعد سواء في الري أو المُتابعة.
ويمكن من خلال تلك التقنية متابعة نظام الري عن بُعد في المزرعة، ومعرفة درجات الحرارة والرطوية داخل المزراعة، ونسبة المياه في الخزان.
فيديو | سعوديون يبتكرون نظاما للري يتم التحكم به عن بعد#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/vLEp4SZ2vF
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 11, 2021
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