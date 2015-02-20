الري عن بعد

فريق بحثي بالأحساء يبتكر نظامًا زراعيًا مزود بتقنية الري عن بُعد (فيديو)

محررو المناطق:

تمكَّن فريق بحثي في الأحساء، من ابتكار نظام للري يُتاح فيه إمكانية التحكم عن بُعد.

وابتكر الفريق البحثي وفقًا لـ “الإخبارية”، مشروع المزرعة التفاعلية التقنية والتي تتمتع بخصائص التحكُّم عن بُعد سواء في الري أو المُتابعة.

ويمكن من خلال تلك التقنية متابعة نظام الري عن بُعد في المزرعة، ومعرفة درجات الحرارة والرطوية داخل المزراعة، ونسبة المياه في الخزان.