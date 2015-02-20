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فريق بحثي بالأحساء يبتكر نظامًا زراعيًا مزود بتقنية الري عن بُعد (فيديو)

فريق بحثي بالأحساء يبتكر نظامًا زراعيًا مزود بتقنية الري عن بُعد (فيديو)

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استبدلت عند ولادتها منذ “35” عامًا.. سيدة تروي قصتها بعد اكتشاف الحادثة (فيديو)

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أهم الاخبار

فريق بحثي بالأحساء يبتكر نظامًا زراعيًا مزود بتقنية الري عن بُعد (فيديو)

فريق بحثي بالأحساء يبتكر نظامًا زراعيًا مزود بتقنية الري عن بُعد (فيديو)
الري عن بعد
http://almnatiq.net/?p=1026354
محررو المناطق:

تمكَّن فريق بحثي في الأحساء، من ابتكار نظام للري يُتاح فيه إمكانية التحكم عن بُعد.

وابتكر الفريق البحثي وفقًا لـ “الإخبارية”، مشروع المزرعة التفاعلية التقنية والتي تتمتع بخصائص التحكُّم عن بُعد سواء في الري أو المُتابعة.

ويمكن من خلال تلك التقنية متابعة نظام الري عن بُعد في المزرعة، ومعرفة درجات الحرارة والرطوية داخل المزراعة، ونسبة المياه في الخزان.

 

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