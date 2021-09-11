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استبدلت عند ولادتها منذ “35” عامًا.. سيدة تروي قصتها بعد اكتشاف الحادثة (فيديو)

استبدلت عند ولادتها منذ “35” عامًا.. سيدة تروي قصتها بعد اكتشاف الحادثة (فيديو)

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استبدلت عند ولادتها منذ “35” عامًا.. سيدة تروي قصتها بعد اكتشاف الحادثة (فيديو)

استبدلت عند ولادتها منذ “35” عامًا.. سيدة تروي قصتها بعد اكتشاف الحادثة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1026356
محررو المناطق:

روت سيدة تدعى “عهود” تفاصيل قصتها مع أهلها التي عاشت معهم منذ 35 سنة، ثم اكتشفت منذ 10 سنوات، أنها استبدلت عند ولادتها مع أخرى.

وقالت “عهود” في مُفابلة تلفزيونية إنها عاشت مع هذه الأسرة، حوالي 35 سنة ولم يشكو أبدًا أنني لست نجلتهم، مُشيرًة إلى أن الوالدة توفاها الله وهي تعرف أنني ابنتها، وأن الوالد لم يفرق أبدًا بينها وبين أخواتها.

وتابعت عهود أنه بعد كل هذا العمر ظهرت إمراة من صحباتها وتقربت منها، و تحدثت مع إحدى أخواتها وأخبرتهم بأنها شقيقتهم، وأنها استبدلت معها وتعرف أمها الحقيقية.

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