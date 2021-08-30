القبض على شخصين ارتكبا جرائم سلب وسطو بجدة

محررو المناطق:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخصين ارتكبا جرائم سلب وسطو، في مُحافظة جدة.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنَّ المُتابعة الأمنية لمُكافحة جرائم الأعتداء على الأموال، وتعقيب مُرتكبيها، أسفرت عن القبض على مُواطنين في العقد الثالث من العمر ارتكبا 5 قضايا جنايئة بمُحافظة جدة.

وأشار إلى أنه هذه الجرائم تمثلت في سلب العمالة، جريمة سطو مسلح على مُؤسسة تجارية وسرقتها، مُؤكدة أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.