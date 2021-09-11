بينهم مسلم واحد.. 7 شخصيات عربية منسية بين ضحايا هجمات “11 سبتمبر”

محررو المناطق:

رصد تقرير حديث، الضحايا العرب في هجمات الـ11 من سبتمبر وأبرز المعلومات المُتوفرة عنهم، والأسباب التي دفعت بهم لموقع الأحداث.

وكشف التقرير عن وجود مسلم واحد بين 7 عرب راحوا ضحية تلك الهجمات بعضهم كان يعمل في برج التجارة العالمي، والبعض الآخر ذهب إليها لعقد لقاءات.

وقتل في الأحداث أيضًا وفقًا لـ “العربية نت”، 6 نساء و26 رجلًا مسلمًا من جنسيات مُختلفة وهم 6 باكستانيين، و6 بنغاليين، و4 من غويانا، و6 من سيريلانكا وغامبيا وساحل العاج، وواحد من اليمن وإيران وإثيوبيا وتركيا وترينداد وتوباغو وبورما وألبانيا واليونان والهند.

اليمني “عبدالسلام الملاحي”

المسلم الوحيد الذي قتل بتلك الهجمات هو اليمني “عبدالسلام الملاحي”، حيث كان عمرة حينها 37 سنة، وكان متزوجًا من يمنية مقيمة ببلدها وأب منها لابنين، وكان يعمل لإحضارهم إلى نيويورك للعيش معه هناك، كما أنه كان مهندس صوت وصورة في فندق ماريوت بالبرج الشمالي من مبنى التجارة العالمي.

اللبناني “بطرس جرجس الهاشم”

توجه “بطرس الهاشم” على مُتن الطائرة التي أقلعت من بوسطن إلى لوس أنجلوس وجعلها الانتحاريون قذيفة إلى البرج الشمالي من مبنى التجارة العالمي في نيويورك، حيث هاجر إلى أمريكا في 1969 من لبنان مع والديه، نمرة وجرجس، وأشقائه السبعة وهو طفل عمره “5” سنوات.

اللبناني “وليد اسكندر”

يوجد راكب عربي ثاني على نفس الطائرة هو اللبناني “وليد إسكندر”، حيث كان يرتبط بعلاقة خطوبة من قتاة من جنوب أفريقيا اسمها نيكوليتا، وتعمل معه في لندن، قبل أن يسافر إلى بوسطن ليزور شقيقته المقيمة هناك.

اللبناني “جود موسى”

قُتِل اللبناني “جود موسى” في مقر عمله كونه كان “سمسار” أسهم وسندات بشركة “كانتور فيتزجيرالد” في نيويورك ومقرها الرئيسي كان الطوابق 101 إلى 105 من مركز التجارة العالمي، أي أعلى بطابقين إلى 6 طوابق من حيث ارتطمت الطائرة.

المصري “ألبرت الألفي”

المصري “ألبرت الألفي” الذي قادته حالة عاطفية عاشها بين القارات إلى مصيره، فقد كان مُقيمًا في تورونتو بكندا التي يحمل جنسيتها، قبل أن ينتقل بعد الزواج إلى تورونتو، ومن ثم عمل كتقني كمبيوتر بشركة “كانتور فيتزجيرالد” داخل مقرها في برج التجارة العالمي.

الأردني “روبرت تلحمي”

ومن بين الضحايا الأردني “روبرت الياس” تلحمي وكان عمره “40” سنة وكان يتواجد وقت الهجمات داخل مكاتب شركة “كانتور فيتزجيرالد”، التي كان يعمل فيها “سمسارًا”، حيث مكتبه كان بالطابق 104 من برج التجارة العالمي.

الأردني “رمزي دواني”

لقي رمزي دواني حتفه في مكتبه بالطابق 100 من مبنى التجارة العالمي حيث كان يعمل مُدققًا للحسابات بشركة “مارش أند ماكلينن” الأميركية الشهيرة.