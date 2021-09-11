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“التعليم”: 587 موقعًا لتطعيم الطلاب غير مكتملي التحصين

“التعليم”: 587 موقعًا لتطعيم الطلاب غير مكتملي التحصين
وزارة التعليم السعودية
http://almnatiq.net/?p=1026385
محررو المناطق:

أكدت وزارة التعليم أن مواعيد الحصول على لقاح كورونا متوفرة في 587 موقعًا بمختلف مناطق المملكة، داعيًة الطلاب الغير محصنين بجرعتين، إلى المبادرة بالتطعيم، قبل احتساب الغياب بداية من غٍد الأحد.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أنه بداية من يوم غٍد الأحد، سيتم احتساب الغياب للطلاب الذين لم يتلقُّوا لقاح كورونا.

وطلبت وزارة التعليم علي حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، من الطُلاب المُبادرة لتلقِّي اللقاح قائلة: «بادر بالحصول على لقاح كورونا.. غدًا سيتم احتساب الغياب لغير المُحصنين بجرعتين».

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