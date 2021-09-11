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تتصدرهم الأحساء والدمام.. 9 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

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http://almnatiq.net/?p=1026392
محررو المناطق:

أعلن المركز الوطني للأرصاد  الجوية، عن تسجيل 9 مُدن بالمملكة الأعلى حرارة خلال اليوم السبت.

وذكر مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عرفة سجلت المركز الأول بـ 44 درجة، بينما سجلت الأحساء 43 درجة، والدمام 42.2 درجة، والمدينة المنورة 42 درجة.

وتابع المركز الوطني للأرصاد الجوية أنَّ العُلا وينبع والقيصومة وحفر الباطن وشرورة سجلت 40 درجة لكل منها.

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