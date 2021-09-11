تتصدرهم الأحساء والدمام.. 9 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن تسجيل 9 مُدن بالمملكة الأعلى حرارة خلال اليوم السبت.
وذكر مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن عرفة سجلت المركز الأول بـ 44 درجة، بينما سجلت الأحساء 43 درجة، والدمام 42.2 درجة، والمدينة المنورة 42 درجة.
وتابع المركز الوطني للأرصاد الجوية أنَّ العُلا وينبع والقيصومة وحفر الباطن وشرورة سجلت 40 درجة لكل منها.
🛑مدن #المملكة الأعلى #حرارة لهذا اليوم:#عرفة 44#الأحساء 43#الدمام 42.4#المدينة_المنورة 42#العلا #ينبع #القيصومة #حفر_الباطن #شرورة 40#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا pic.twitter.com/eOLYE0ZCTu
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) September 11, 2021
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