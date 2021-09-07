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مستشار قانوني: تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة يمكن مواجهته بـ3 طرق (فيديو)

مستشار قانوني: تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة يمكن مواجهته بـ3 طرق (فيديو)

أهم الاخبار

مستشار قانوني: تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة يمكن مواجهته بـ3 طرق (فيديو)

مستشار قانوني: تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة يمكن مواجهته بـ3 طرق (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1026397
محررو المناطق:

قال المُستشار القانوني “خالد أبو راشد”، إنَّ تلاعُب الزوج للحصول على راتب الزوجة يمكن مواجهته بالقانون سواء بفسخ النكاح أو ضمان حقها بصك أو رفع قضية لإثبات حقها.

وأضاف “أبو راشد” خلال لقاء عبر برنامج “سيدتي”، علي فضائية “روتانا خليجية”، أن الأمر بالمساعدة الزوج قرارها إذا ما كانت تريد الطلاق وأن تشاركه الحياة ومصاريف الأطفال، أما إذا كان الأمر مرفوض منها ترفع دعوي طلاق وتطلق أو خلغ.

وأوضح “أبو راشد”، بأن الزوجة إذا قامت بالحصول علي قرض من أجل الزوج ورفض الزوج سداده يجب عليها السداد.

 

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