بعد إطلاق سراحه.. أول تعليق من الفرنسي الذي صفع الرئيس ماكرون على وجهه

محررو المناطق:

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت عن إطلاق سراح المواطن داميان تاريل، الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي، جنوب شرقي فرنسا.

وكان قد أصدر القضاء الفرنسي حكمًا بسجن هذا الشاب، مدة سنة ونصف السنة، منها 14 شهراً مع وقف التنفيذ، أي أنه سيقضي أربعة أشهر فقط وراء القضبان.

وقال تاريل البالغ من العمر 28 عامًا عقب إطلاق سراحه في حوار لقناة “BFMTV”: «إني غير نادم على ما فعلته، لقد تلقيت العديد من رسائل الدعم، وهذا الدعم منحني الصمود».

وكان قد تعرض ماكرون خلال زيارة كان يقوم بها لمنطقة تان ليرميتاج جنوب شرقي البلاد، لصفعه على وجهه، من شاب مرددًا عبارةً معروفة لدى المدافعين عن الملكية الفرنسية الماضية، قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقي القبض على المواطن بالإضافة إلى شخص آخر كان برفقته يصور الحادثة.