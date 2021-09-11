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إعلامي رياضي يكشف سبب معاناة لاعبي الهلال مع المدير الفني جارديم

إعلامي رياضي يكشف سبب معاناة لاعبي الهلال مع المدير الفني جارديم

الرياضة

إعلامي رياضي يكشف سبب معاناة لاعبي الهلال مع المدير الفني جارديم

إعلامي رياضي يكشف سبب معاناة لاعبي الهلال مع المدير الفني جارديم
الهلال السعودي
http://almnatiq.net/?p=1026413
محررو المناطق:

قال الإعلامي الرياضي “عبدالعزيز الزلال”، إنَّ لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدير الفني البرتغالي البرتغالي ليوناردو جارديم، 4-4-2.

وأضاف “الزلال” خلال لقاء علي فضائية «إم بي سي»، أن جارديم معروف حبه وإخلاصه لخطة 4-4-2، وعانى الفريق في أول ثلاث جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح “الزلال”، بأن خطط جارديم يحتاج لاعبو الهلال للتعرف عليها بعض الوقت، وهم لاعبين دوليين وقادرين علي التكيف عليها.

 

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