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الأمن يطيح بـ 17 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

الأمن يطيح بـ 17 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة
مخالفات رعي
http://almnatiq.net/?p=1026428
المناطق - واس:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط  17 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 6 مواطنين و 11 مقيمًا، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 497 رأسًا من الإبل و 450 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وقال المُتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد “رائد المالكي”، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية.

وأشار إلى عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، وفق ما نصَّت عليه اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومُكافحة التصحر.

وحثَّ “الرائد المالكي” الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

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