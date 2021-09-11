استشاري أمراض معدية: كورونا باقٍ معنا وسيستمر في التحوُّر

محررو المناطق:

كشف استشاري العناية الحرجة والأمراض المُعدية الدكتور “عوض العمري”، اليوم السبت، كيفية مُواجهة جائحة كورونا بعد تشكيك مُنظمة الصحة العالمية في قدرة اللقاحات على إنهاء وجود الفيروس بشكل تام.

وقال “العمري”، خلال لقائه علي قناة “إم بي سي”، إنَّ هناك توقعات بأن الوصول بالمناعة العالمية “لـ70%” يعني اختفاء الفيروس هو أمر غير منطقي، وذلك بسبب نقص إمدادات التلقيح، بالإضافة إلى أنَّ المناعة المُكتسبة من اللقاحات ليست دائمة.

أ.د.عوض العُمري: هناك تقدم كبير في مكافحة كورونا ولكن الحقيقة تقول إن الفيروس سوف يستمر في التحور واختفاءه توقع غير منطقي@awadoooof#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/fcemdL73IJ — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 11, 2021

وأوضح “العمري”، بأن هناك تقدُّمًا كبيرًا في مُكافحة كورونا خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى وسائل اكتشاف الفيروس أو العلاجات واللقاحات، وهو ما كان له انعكاسه على نمط الحياة وعودتها إلى طبيعتها وتخفيف القيود على السر.