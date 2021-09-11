احدث الأخبار

إغلاق طريق الهدا بالطائف احترازيًّا بسبب الأمطار
أبرز المواد
 فيديو يرصد لحظة إعلان تبرُّع ولي العهد بـ 10 ملايين ريال لمنصة “إحسان”
محليات
 عقب التبرُّع السخي لولي العهد.. تبرعات إحسان تتجاوز المليار ريال
أبرز المواد
 “امتدادًا لتبرعه السابق”.. ولي العهد يتبرع بمبلغ “10” ملايين ريال لمنصة “إحسان”
أبرز المواد
 الأمن يطيح بـ 17 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة
محليات
 بينهم مسلم واحد.. 7 شخصيات عربية منسية بين ضحايا هجمات “11 سبتمبر”
دولي
 تتصدرهم الأحساء والدمام.. 9 مدن “الأعلى حرارة” في المملكة اليوم
محليات
 تراكتور الإيراني يعلن سلبية فحوصات كورونا لجميع لاعبيه قبل مواجهة النصر
الرياضة
 معاقبة كل من حضر.. ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للاحترازات بالحدود الشمالية
أبرز المواد
 بعد إطلاق سراحه.. أول تعليق من الفرنسي الذي صفع الرئيس ماكرون على وجهه
دولي
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 “التعليم”: 587 موقعًا لتطعيم الطلاب غير مكتملي التحصين
أبرز المواد
عاجل

“امتدادًا لتبرعه السابق”.. ولي العهد يتبرع بمبلغ “10” ملايين ريال لمنصة “إحسان”

عاجل

 التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

إغلاق طريق الهدا بالطائف احترازيًّا بسبب الأمطار

إغلاق طريق الهدا بالطائف احترازيًّا بسبب الأمطار

أبرز المواد
فيديو يرصد لحظة إعلان تبرُّع ولي العهد بـ 10 ملايين ريال لمنصة “إحسان”

فيديو يرصد لحظة إعلان تبرُّع ولي العهد بـ 10 ملايين ريال لمنصة “إحسان”

محليات
عقب التبرُّع السخي لولي العهد.. تبرعات إحسان تتجاوز المليار ريال

عقب التبرُّع السخي لولي العهد.. تبرعات إحسان تتجاوز المليار ريال

أبرز المواد
“امتدادًا لتبرعه السابق”.. ولي العهد يتبرع بمبلغ “10” ملايين ريال لمنصة “إحسان”

“امتدادًا لتبرعه السابق”.. ولي العهد يتبرع بمبلغ “10” ملايين ريال لمنصة “إحسان”

أبرز المواد

إغلاق طريق الهدا بالطائف احترازيًّا بسبب الأمطار

إغلاق طريق الهدا بالطائف احترازيًّا بسبب الأمطار
طريق الهدا
http://almnatiq.net/?p=1026440
محررو المناطق:

أكَّدت إمارة منطقة مكة المكرمة استمرار إغلاق طريق “الهدا” بمُحافظة الطائف في الاتجاهين احترازيًّا؛ بسبب هطول الأمطار.

ويأتي إغلاق طريق الهدا احترازيًّا بعد الأمطار التي شهدتها مُحافظة الطائف منذ ظهر اليوم، وحتى الآن؛ حيث تراوحت الأمطار بين غزيرة إلى متوسطة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأضافت الأرصاد أن الحالة الجوية تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تحذر: تعرض مكة المكرمة والطائف لأمطار غزيرة وتدنى في مستوى الرؤية

“الأرصاد” تحذر: تعرض مكة المكرمة والطائف لأمطار غزيرة وتدنى في مستوى الرؤية
“النقل” تنتهي من صيانة عدد من الطرق خلال أغسطس

“النقل” تنتهي من صيانة عدد من الطرق خلال أغسطس
السجن لـ 22 شخصًا أغلقوا باب الجامع لمنع الإمام من صعود المنبر بالطائف 

السجن لـ 22 شخصًا أغلقوا باب الجامع لمنع الإمام من صعود المنبر بالطائف 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*