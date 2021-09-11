إغلاق طريق الهدا بالطائف احترازيًّا بسبب الأمطار

محررو المناطق:

أكَّدت إمارة منطقة مكة المكرمة استمرار إغلاق طريق “الهدا” بمُحافظة الطائف في الاتجاهين احترازيًّا؛ بسبب هطول الأمطار.

ويأتي إغلاق طريق الهدا احترازيًّا بعد الأمطار التي شهدتها مُحافظة الطائف منذ ظهر اليوم، وحتى الآن؛ حيث تراوحت الأمطار بين غزيرة إلى متوسطة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأضافت الأرصاد أن الحالة الجوية تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.