فيديو يرصد لحظة إعلان تبرُّع ولي العهد بـ 10 ملايين ريال لمنصة “إحسان”

محررو المناطق:

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تبرُّعًا سخيًا إضافيًا بمبلغ “10” ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

ورصدت قناة “الإخبارية” لحظة تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “بـ10” ملايين ريال لمنصة إحسان، ليصل تبرعاتها لمليار ريال.

ويأتي هذا امتدادًا لتبرعُّه السابق للمنصة في شهر رمضان الماضي، وانطلاقًا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، ووصلت المنصة بتبرع سموّه إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق.