البكتيريا تُصيب أجزاء من عشب ملعب الجوهرة.. وتوضيح عاجل من مدينة جدة الرياضية

محررو المناطق:

أعلنت مدينة جدة الرياضية، عن إجراء عمليات سريعة وعاجلة، لأجزاء مُحدودة من العشب الأخضر لملعب الجوهرة، بعد تعرضها بشكل مفاجىء لنوع من البكتيريا، دون أن يُؤثر ذلك على أرضية الملعب.

وأشارت مدينة جدة الرياضية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أنه قد بدأت عملية المُعالجة بشكل مكثف ومستمر، حتى الأول من أكتوبر بإشراف ومُتابعة فريق مُتخصص في هذا المجال.

وأكدت إدارة المدينة أنه بعد أخذ رأي رابطة الدوري السعودي للمُحترفين، فإن ذلك لن يعيق إقامة المُباريات الرسمية على الملعب طوال هذه الفترة.