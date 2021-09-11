السهيمي: دور النشر السعودية أولى بنتاجنا من غيرها

المناطق- تبوك- فايز السميري:

قال الروائي “علوان السهيمي” إن دور النشر السعودية أولى بنتاج الكتاب والكاتبات السعوديين من غيرها من دور النشر.

وأضاف: “أعتقد أن هناك عدد من دور النشر السعودية التي بدأت تثبت وجودها في سوق النشر، وهي أولى بنتاجنا من غيرها من دور النشر”.

جاء ذلك في معرض حديث “السهيمي” عن روايته الجديدة والتي تحمل عنوان “حقيقة قوس قزح” والتي ستتواجد في معرض الرياض الدولي للكتاب في أكتوبر القادم، والتي تعاون في نشرها وتوزيعها هذه المرة مع دار نشر سعودية وهي دار ميلاد.

وأوضح ا”لسهيمي” أن هذه الرواية هي الأولى له التي يتعاون في نشرها وتوزيعها مع دار نشر سعودية وأضاف “في الحقيقة كان التعامل مع الناشر الدكتور إياد عبدالرحمن في “دار ميلاد” في منتهى الرقي واللطف، وجدت منه الكثير من التقدير، وكان التعامل في قمة الأناقة، وأنا أشكره على اهتمامه وحسن تعامله”.

وتابع: “ربما تكون هذه الرواية هي الأولى لي مع ناشر سعودي، لكنني أتمنى أن تنجح وتستمر، لأنني أرى كثيرا من دور النشر السعودية التي بدأت تنافس في هذا المجال”.

وأكَّد “السهيمي” أن هيئة الأدب والنشر والترجمة في ملتقى الأدباء الأخير كان لها رؤية واستراتيجية واضحة في دعم قطاع النشر في المملكة، وينبغي على كل الكتاب والكاتبات أن يساعدوا الوزارة في هذا الجانب، وذلك بدعم هذا القطاع ونشر أعمالهم مع ناشرين محليين”

وبيَّن “السهيمي” بأن روايته الجديدة تركز عن علاقة الأسرة بالكتابة، والكتابة بالأسرة، مُشيرًا إلى أنها العلاقة المعقدة والتي يحاول الكاتب دائما أن يتعامل معها بمنتهى الحذر، وفي الواقع هو لا يستطيع في النهاية أن يوازن بينهما بالطريقة الصحيحة.

وأكمل أنها علاقة صعبة وأزلية، لن يفهمها إلا الكاتب نفسه، ولن يستطيع أن يتحدث عنها، وهي العلاقة التي ربما تفسد عليه أحيانًا الكثير من الخطط في الحياة.

وتأتي هذه الرواية للسهيمي بعد أربع روايات هي: الدود، والأرض لا تحابي أحدا، والقار، وحياة بنصف وجه، وتقع الرواية في 280 من القطع المتوسط، وسيكون حضورها الأول في معرض الرياض الدولي للكتاب في مطلع أكتوبر القادم.