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خلال ساعات.. انطلاق اختبارات “تعزيز المهارات” لطلبة المرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي

خلال ساعات.. انطلاق اختبارات “تعزيز المهارات” لطلبة المرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي
http://almnatiq.net/?p=1026514
محررو المناطق:

أعلنت وزارة التعليم استكمال اختبارات تعزيز المهارات -حضوريًا وعن بُعد- للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والسنة الأولى المُشتركة للصف الأول ثانوي؛ يوم غدٍ الأحد وفق الجدول الزمني المحدد لكل صف دراسي .

وأشارت إلى أن ذلك سيكون من خلال منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم للمرة الأولى مَطلع العام الدراسي الجديد 1443هـ؛ للوقوف على قياس المعارف والمهارات التي تحصّل عليها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية.

وتضُم اختبارات يوم غدٍ الأحد الصفين الأول والثاني متوسط، في مُقررات اللغة العربية والرياضيات، حيث يتم أداؤها مع بداية الحصة الثانية لما يقارب الساعة ونصف الساعة، كما سيكون الاختبار متاحًا لمدة ٢٤ ساعة، وذلك تحت إشراف المُعلمين والمُعلمات، الذين يواصلون دعمهم وتحفيزهم المستمر للطلاب والطالبات بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

وشهدت منصة الاختبارات الإلكترونية نهاية الأسبوع الفائت دخول أكثر من “2.1” مليون طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الثاني الابتدائي، وذلك في ختام الأسبوع الأول من اختبارات تعزيز المهارات.

 

 

 

 

 

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