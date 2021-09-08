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بينهم “المتهور” و”المسيئة”.. 20 مُتهمًا في قبضة الأمن العام بـ 9 قضايا مختلفة

بينهم “المتهور” و”المسيئة”.. 20 مُتهمًا في قبضة الأمن العام بـ 9 قضايا مختلفة
http://almnatiq.net/?p=1026547
محررو المناطق:

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مُرتكبيها خلال.

وكشف المقطع عن القبض على مُواطن في الرياض يقود مركبته بتهور على أحد الطرق السريعة، حيث اصطدم بعدة مركبات، مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

كما أظهر المقطع عملية القبض على مواطن في وادي الدواسر أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود نتيجة خلاف بينهما، مما نتج عنه إصابة العامل.

كما تمَّ القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة، عبر طُرق مُتعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ “40.564” ألف ريال.

وأضاف الأمن العام أنه تمَّ القبض على ثلاثة مُقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة جميعهم من الجنسية الأفغانية في جدة قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية بلغت “30.000” ألف ريال.

وتابع أنه تمَّ القبض على مُخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في الرياض، ارتكبا “31” جريمة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

ولفت الأمن العام إلى القبض على مُواطن في مكة المكرمة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات المُتوقفة وسرقة قطع من تجهيزاتها الداخلية وما بداخلها من مُقتنيات.

واستطرد أنه تمَّ القبض على امرأة من الجنسية النيجيرية في مكة المكرمة ظهرت بمقطع فيديو وهي تُسيئ لسُكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، كما تمَّ القبض على مُواطنين في جدة قاما بسرقة “6” مركبات، وهي في وضع التشغيل.

وأختتم أنه تمَّ القبض على مُقيمين من الجنسية اليمنية في نجران ارتكبا جريمة سرقة مُقتنيات ومُتعلقات شخصية من داخل مركبتين.

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