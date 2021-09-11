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فيديو يوثق لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين الأربعة إلى محكمة الاحتلال

فيديو يوثق لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين الأربعة إلى محكمة الاحتلال
الآسرى الفلسطينيون
http://almnatiq.net/?p=1026556
المناطق - وكالات:

وصل الأسرى الفلسطينيون الأربعة، المُعاد اعتقالهم من قبل قوَّات الاحتلال الإسرائيلي، إلى محكمة الناصرة لتمديد محاكمتهم واعتقالهم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” لحظة وصول الأسرى الأربعة لمقر المحكمة، وسط هتافات عدد من الفلسطينين للمُطالبة بالحرية للأسرى، والتي منها “حرية حرية”، يا “أبطال الحرية” ، يا”زكريا يابطل”.

وقالت المُتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع سيعرضون أمام محكمة الناصرة الليلة السبت”.

وأضافت أنَّ الجلسة ستكون بحضور وحدة تحقيقات الشرطة الإسرائيلية “لاهف”، مُشيرةً إلى أنَّ الجلسة ستتم خلف أبواب مُغلقة ولن يسمح بدخول وسائل الإعلام.

وأعادت قوَّات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال أربعة أسرى من الستة الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام.

وأفادت وسائل إعلام أن قوات الاحتلال  ألقت القبض على الأسيرين “زكريا الزبيدي ومحمد عارضة” في مرآب للسيارات بين قريتي عرب الشبلي وأم الغنم جنوب مدينة الناصرة.

كما اعتقلت في وقت سابق من ليلة الجمعة “محمود العارضة ويعقوب قادري” قرب جبل القفزة (جنوب الناصرة) بعد عمليات بحث واسعة.

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