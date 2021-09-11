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“امتدادًا لتبرعه السابق”.. ولي العهد يتبرع بمبلغ “10” ملايين ريال لمنصة “إحسان”

أين توزع المليار ريال؟ “إحسان” تكشف عن القطاعات المستفيدة

أين توزع المليار ريال؟ “إحسان” تكشف عن القطاعات المستفيدة

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أين توزع المليار ريال؟ “إحسان” تكشف عن القطاعات المستفيدة

أين توزع المليار ريال؟ “إحسان” تكشف عن القطاعات المستفيدة
منصة إحسان
http://almnatiq.net/?p=1026562
محررو المناطق:

كشف «منصة إحسان» عن حجم التبرُّعات التي وصلت إليها، حيث أكدت أنها وصلت إلي مليار ريال أغلبها من داخل المملكة.

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، إنَّ المليار ريال جاء من “13” مليون عملية تبرُّع، مُشيرة إلى إنَّ عدد المُستفيدين يصل إلى “2.4” مليون مُستفيد.

وأوضحت المنصة، حجم التبرُّعات والقطاعات التي سيتم الاتفاق فيها، حيث استحوذت فرجت علي “188” مليون ريال واستفاد منها نحو ألفي مستفيد، تلتها “الصحة” بـ 141 مليون وصلت إلي 60 ألف مُستفيد، يأتي الاجتماعي في المنزلة الثالثة بـ 111 مليون ريال وصلت لـ150 ألف مُستفيد، الإسكان 110 مليون ريال وصلت لـ 9 آلاف مُستفيد.

كما شمل القطاعات المُستفيدة من تبرُّعات إحسان، التعليم بـ 100 مليون ريال يستفيد منها 60 ألف مُستفيد، والغذاء والسقيا بـ 100 مليون يستفيد منها 886 ألف شخص، زكاة المال 58 مليون، الأيتام والأرامل 41 مليون يستفيد منها 90 ألف مُواطن، الإغاثة 40 مليون، بناء وصيانة المساجد 39 مليون، الأضاحي 35 مليون ريال، و21 مليون زكاة فطر، و16 مليون ريال لحماية البيئة.

ووصلت تبرُّعات منصة إحسان لمليار ريال، عقب تبرُّع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لإحسان “بـ10″ ملايين ريال.

وقدَّم الأمير محمد بن سلمان تبرُّعًا سخيًا إضافيًا بمبلغ “10” ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، امتدادًا لتبرُّعه السابق للمنصة في شهر رمضان الماضي، وانطلاقًا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، ووصلت المنصة بتبرُّع سموّه إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق.

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