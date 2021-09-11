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علامتان بالقدمين تدلان على ارتفاع نسبة السكر في الدم

علامتان بالقدمين تدلان على ارتفاع نسبة السكر في الدم
علامات على القدمين
http://almnatiq.net/?p=1026579
المناطق_ وكالات

أفاد موقع “إكسبريس” أن مرضى السُكري يعانون من وجود علامتين في القدمين تدل على ارتفاع السُكر في الدم، يمكن أن يكونا أسوأ في الليل.

وأشار الموقع إلى أنه عادة ما يكون السُكري من النوع “2” كامنًا لسنوات عديدة لأن ارتفاع نسبة السُكر في الدم، تستغرق وقتًا لإطلاق العنان لآثاره المُدمرة.

ومرض السُكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تتميز بعدم استقرار مُستويات السُكر في الدم، فعندما تترك مُستويات السُكر في الدم ترتفع دون تنظيم، يمكن أن يتسبب ذلك في عدد كبير من الأعراض المُقلقة، فينجم العديد من أكثرها حدة عن تلف الأعصاب، وهو ما يعرف طبيا بالاعتلال العصبي.

وأشار الموقع إلي أن العديد من أنواع الاعتلال العصبي يمكن أن تظهر بعض العلامات التحذيرية في قدميك.

ووفقا لمؤسسة “Diabetes UK”، فإن الحرقة أو آلام النيران في قدميك قد تشير إلى تلف نسبة السُكر في الدم المُرتفعة، ويحذر من أن هذه الأحاسيس قد تكون أسوأ في الليل.

وأوضح الموقع أن الخطر الرئيسي للاعتلال العصبي الحسي بالنسبة لشخص مُصاب بالسُكري هو فقدان الإحساس في القدمين، خاصة إذا كنت لا تدرك أن هذا قد حدث، كما يوضح الجسم الصحي، فإن هذا أمر خطير لأنك قد لا تلاحظ إصابات طفيفة، على سبيل المثال “إذا خطوت على شيء حاد وأنت حافي القدمين أو أُصبت بفقاعة من الأحذية غير المُلائمة”.

وهنا كيف يمكن الحفاظ علي القدمين في ظل الإصابة بالسُكري؟، فحص القدم يُعد جزءًا من مُراجعتك السنوية، مِمَّا يعني أنه يجب أن تحصل عليه كجزء من رعاية مرض السُكري الخاص بك، هذا لأنه من المُرجح أن تكون لديك مشاكل خطيرة في القدم ويُمكن أن تُؤدِّي إلى بتر الأطراف.

وهناك عدد من نصائح المُساعدة الذاتية البسيطة التي يمكن أن تمنع خطر حدوث مُضاعفات خطيرة في القدم، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية، يجب أن ترتدي أحذية مُناسبة تمامًا ولا تضغط عليها أو تفركها.

أيضًا من الإرشادات الهامة هي عدم المشي حافي القدمين أبدًا، خاصة في الحديقة أو على الشاطئ في أيام العطلات، لتجنب الجروح وحاول تجنب الجلوس مع وضع ساقيك على بعضها البعض حتى لا تقيد الدورة الدموية.

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