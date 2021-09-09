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وزارة الدفاع تنشر فيديو عن إنجازات صقور الوطن خلال أسبوع

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وزارة الدفاع تعلن توفر وظائف
http://almnatiq.net/?p=1026587
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الدفاع عن الإنجازات التي حققتها من 5 سبتمبر إلى 11 سبتمبر لعام 2021.

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” يتضمن اعتراض قوَّات الدفاع الجوي الملكي، 3 صواريخ بالستية، و3 طائرات مُسيرة مُفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه في 5 سبتمبر شكرت الوزارة جميع الشركات، والمكاتب الاستشارية في برنامج التأهيل المُسبق لمشروع جرد أجهزة المُستخدم النهائي وتخطيط تأمين أجهزة المُستخدم المركزي والدعم الفني المركزي.

وتابعت وزارة الدفاع  أنه في 5 سبتمر أيضًا قدَّم فريق الصقور السعودية، عرضًا جويًا خلال مشاركته في معرض أثينا الدولي للطيران.

وفي 6 سبتمبر شارك فريف فريق الصقور السعودية، في معرض “كيشكميت الجوي” في جمهورية المجر، وفي ذات التاريح استقبلت كلية القيادة والأركان دراسي البرامج الأكاديمة لعام 1443هـ، كما استقبل رئيس هيئة الأركان العامة قائد الأركان العامة للجيوش المورتاني.

وفي تاريخ 7 سبتمر تفقد نائب وزير الدفاع قيادة القوات الجوية الملكية السعودية،بناءًا على توجيه ولي العهد ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأشاد بجاهزية القوَّات .

وبحسب وزارة الدفاع فقد استقبلت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي في 9 سبتمبر الطلبة المستجدين لدفعة 21 للعام الحالي.

وفي 3 سبتمبر استقبلت كلية الملك فهد البحرية الطلبة الجدد لدفعة 37 للعام الدراسي الحالي 1443هـ.

و أظهر مقطع وزارة الدفاع  في 10 سبتمبر صورة وزارة الدفاع تحت عنوان عين الأمن الساهرة، وعزيمة الدفاع عن الوطن من قبل قوات الجيش.

 

 

 

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