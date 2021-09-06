تطورات جديدة.. “صحة حائل” تكشف الحالة الصحية لـ 51 موطنًا أصيبوا بتسمم في بقعاء

محررو المناطق:

أعلنت المُديرية العامة للشؤون الصحية في حائل عن مُشاركتها ضمن الجهات ذات العلاقة بإغلاق مطعم بمُحافظة بقعاء بعد حدوث حالات تسمُّم غذائي.

وأشارت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه قد تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة للمُصابين بالتعاون مع تجمع حائل الصحي بمُستشفى بقعاء العام وحالتهم مُستقرة.

يذكر أن إمارة منطقة حائل، قد أعلنت في وقت سابق السبت، أن أمير المنطقة الأمير “عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز”، تابع الحالات الصحية لمُواطنين بمُحافظة بقعاء تعرضوا لتسمُّم غذائي وتم على إثره إقفال أحد المطاعم.

وقالت إمارة حائل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ أمير حائل وجَّه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة، وتقديطم الرعاية الصحية “لـ51” حالة تواجدت بقسم الطوارئ بالمُستشفى، مُشيرة إلى “32” حالة خرجت فيما باقي الحالات مُستقرة.