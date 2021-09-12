“أخصائي” يوضح الطريقة الصحيحة لإسعاف حالات الاختناق وبلع اللسان (فيديو)

محررو المناطق:

كشف “فهد العتيبي” أخصائي إسعاف الطوارئ، عن الطُرق الصحيحة التي يُمكن اتباعها لإنقاذ حالات الاختناق وبلع اللسان.

وقال خلال لقاء عبر قناة “الإخبارية”، اليوم السبت، إنَّ الغصة تنقسم لنوعين إما جزئية أو كلية، الجزئية يكون المُصاب مُمسكًا بحنجرته ولا يستطيع الكلام أو إخراج الأصوات وهذا معناه وجود انسداد كامل في مجرى الهواء.

وتابع “العتيبي”، «طريقة التعامل مع هذه الحالة تتِم من خلال الوقوف خلف المُصاب، والضغط على البطن إلى الداخل وإلى الأعلى، حتى يخرج الجسم الغريب أو يفقد المُصاب وعيه».

وأضاف “العتيبي”، أن في حالة عدم وجود استجابة نضع المريض على الأرض ونبدأ معه الإنعاش القلبي الرئوي، بالضغط 30 ضغطة على الصدر، ولا ننسى الاتصال بالهلال الأحمر السعودي.

وأشار أخصائي الإسعاف، إلى أن إنقاذ المريض من بلع اللسان من خلال إمالة الرأس ورفع الذقن إلى الأعلى حيث يعود اللسان إلى موضعه الطبيعي.