احدث الأخبار

“أخصائي” يوضح الطريقة الصحيحة لإسعاف حالات الاختناق وبلع اللسان (فيديو)
أبرز المواد
 «خلع الكمامة» يقود مواطن للسجن خمسة أشهر.. تفاصيل الواقعة
أهم الاخبار
 خلال ساعات.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا
محليات
 تطورات جديدة.. “صحة حائل” تكشف الحالة الصحية لـ 51 موطنًا أصيبوا بتسمم في بقعاء
محليات
 أين توزع المليار ريال؟ “إحسان” تكشف عن القطاعات المستفيدة
أهم الاخبار
 قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في غارات للتحالُف بمأرب
دولي
 علامتان بالقدمين تدلان على ارتفاع نسبة السكر في الدم
صحة
 بـ 6 أهداف.. الاتحاد يحقق فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه أبها
أبرز المواد
 بينهم “المتهور” و”المسيئة”.. 20 مُتهمًا في قبضة الأمن العام بـ 9 قضايا مختلفة
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين الأربعة إلى محكمة الاحتلال
دولي
 إعلامي رياضي يكشف سبب معاناة لاعبي الهلال مع المدير الفني جارديم
الرياضة
 مستشار قانوني: تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة يمكن مواجهته بـ3 طرق (فيديو)
أهم الاخبار
عاجل

“امتدادًا لتبرعه السابق”.. ولي العهد يتبرع بمبلغ “10” ملايين ريال لمنصة “إحسان”

“أخصائي” يوضح الطريقة الصحيحة لإسعاف حالات الاختناق وبلع اللسان (فيديو)

“أخصائي” يوضح الطريقة الصحيحة لإسعاف حالات الاختناق وبلع اللسان (فيديو)

أبرز المواد
«خلع الكمامة» يقود مواطن للسجن خمسة أشهر.. تفاصيل الواقعة

«خلع الكمامة» يقود مواطن للسجن خمسة أشهر.. تفاصيل الواقعة

أهم الاخبار
خلال ساعات.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا

خلال ساعات.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا

محليات
تطورات جديدة.. “صحة حائل” تكشف الحالة الصحية لـ 51 موطنًا أصيبوا بتسمم في بقعاء

تطورات جديدة.. “صحة حائل” تكشف الحالة الصحية لـ 51 موطنًا أصيبوا بتسمم في بقعاء

محليات

“أخصائي” يوضح الطريقة الصحيحة لإسعاف حالات الاختناق وبلع اللسان (فيديو)

“أخصائي” يوضح الطريقة الصحيحة لإسعاف حالات الاختناق وبلع اللسان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1026598
محررو المناطق:

كشف “فهد العتيبي” أخصائي إسعاف الطوارئ، عن الطُرق الصحيحة التي يُمكن اتباعها لإنقاذ حالات الاختناق وبلع اللسان.

وقال خلال لقاء عبر قناة “الإخبارية”، اليوم السبت، إنَّ الغصة تنقسم لنوعين إما جزئية أو كلية، الجزئية يكون المُصاب مُمسكًا بحنجرته ولا يستطيع الكلام أو إخراج الأصوات وهذا معناه وجود انسداد كامل في مجرى الهواء.

وتابع “العتيبي”، «طريقة التعامل مع هذه الحالة تتِم من خلال الوقوف خلف المُصاب، والضغط على البطن إلى الداخل وإلى الأعلى، حتى يخرج الجسم الغريب أو يفقد المُصاب وعيه».

وأضاف “العتيبي”، أن في حالة عدم وجود استجابة نضع المريض على الأرض ونبدأ معه الإنعاش القلبي الرئوي، بالضغط 30 ضغطة على الصدر، ولا ننسى الاتصال بالهلال الأحمر السعودي.

وأشار أخصائي الإسعاف، إلى أن إنقاذ المريض من بلع اللسان من خلال إمالة الرأس ورفع الذقن إلى الأعلى حيث يعود اللسان إلى موضعه الطبيعي.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*