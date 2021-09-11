احدث الأخبار

خلال ساعات.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا
محليات
 تطورات جديدة.. “صحة حائل” تكشف الحالة الصحية لـ 51 موطنًا أصيبوا بتسمم في بقعاء
محليات
 أين توزع المليار ريال؟ “إحسان” تكشف عن القطاعات المستفيدة
أهم الاخبار
 قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في غارات للتحالُف بمأرب
دولي
 علامتان بالقدمين تدلان على ارتفاع نسبة السكر في الدم
صحة
 بـ 6 أهداف.. الاتحاد يحقق فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه أبها
أبرز المواد
 بينهم “المتهور” و”المسيئة”.. 20 مُتهمًا في قبضة الأمن العام بـ 9 قضايا مختلفة
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين الأربعة إلى محكمة الاحتلال
دولي
 إعلامي رياضي يكشف سبب معاناة لاعبي الهلال مع المدير الفني جارديم
الرياضة
 مستشار قانوني: تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة يمكن مواجهته بـ3 طرق (فيديو)
أهم الاخبار
 تعليم تبوك يعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91
محليات
 خلال ساعات.. انطلاق اختبارات “تعزيز المهارات” لطلبة المرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي
محليات
عاجل

“امتدادًا لتبرعه السابق”.. ولي العهد يتبرع بمبلغ “10” ملايين ريال لمنصة “إحسان”

خلال ساعات.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا

خلال ساعات.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا

محليات
تطورات جديدة.. “صحة حائل” تكشف الحالة الصحية لـ 51 موطنًا أصيبوا بتسمم في بقعاء

تطورات جديدة.. “صحة حائل” تكشف الحالة الصحية لـ 51 موطنًا أصيبوا بتسمم في بقعاء

محليات
أين توزع المليار ريال؟ “إحسان” تكشف عن القطاعات المستفيدة

أين توزع المليار ريال؟ “إحسان” تكشف عن القطاعات المستفيدة

أهم الاخبار
قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في غارات للتحالُف بمأرب

قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في غارات للتحالُف بمأرب

دولي

خلال ساعات.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا

خلال ساعات.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا
محمد العبدالعالي
http://almnatiq.net/?p=1026607
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مُؤتمر صحفي اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنه سيتحدث خلال المؤتمر الدكتور “محمد العبدالعالي” المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، و العقيد “طلال عبد المحسن الشلهوب” المُتحدث الأمني لوزارة الداخلية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى المُشاركة بطرح أسئلتهم، واستفسارتهم في المُؤتمر الصحفي، عبر الهشتاق “#شارك في المُؤتمر الصحفي” في تويتر.

روابط ذات صلة

استشاري أمراض معدية: كورونا باقٍ معنا وسيستمر في التحوُّر

استشاري أمراض معدية: كورونا باقٍ معنا وسيستمر في التحوُّر
تراكتور الإيراني يعلن سلبية فحوصات كورونا لجميع لاعبيه قبل مواجهة النصر

تراكتور الإيراني يعلن سلبية فحوصات كورونا لجميع لاعبيه قبل مواجهة النصر
أقوى لقاح لمواجهة مُتحور دلتا.. دراسة جديدة تكشف التفاصيل

أقوى لقاح لمواجهة مُتحور دلتا.. دراسة جديدة تكشف التفاصيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*