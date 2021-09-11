خلال ساعات.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مُؤتمر صحفي اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنه سيتحدث خلال المؤتمر الدكتور “محمد العبدالعالي” المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، و العقيد “طلال عبد المحسن الشلهوب” المُتحدث الأمني لوزارة الداخلية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى المُشاركة بطرح أسئلتهم، واستفسارتهم في المُؤتمر الصحفي، عبر الهشتاق “#شارك في المُؤتمر الصحفي” في تويتر.
المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً. pic.twitter.com/FdsRM50fEs
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 11, 2021
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