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اكتشاف 13 قبرًا عشوائيًا وسط حي “النرجس” بالرياض (فيديو)

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اكتشاف 13 قبرًا عشوائيًا وسط حي “النرجس” بالرياض (فيديو)

اكتشاف 13 قبرًا عشوائيًا وسط حي “النرجس” بالرياض (فيديو)
اكتشاف 13 قبرًا عشوائيًا
http://almnatiq.net/?p=1026622
محررو المناطق:

رصدت قناة “الإخبارية” 13 قبرًا عشوائيًا تم اكتشافهم بحي النرجس شمال مدينة الرياض ممَّا قاد إلى استياء المُلَّاك إضافة لتدنِّي الخدمات.

وكشف التقرير كذلك أن أحد الملاك بنى عمارة سكنية قبل أن يكتشف المقبرة أمامها، موضحًا أن الأهل رفضوا السكن فيها، وأنه اشترى على المخطط والذي لم يكن فيه مكان للمقبرة.

واشتكى أحد المُلَّاك الأخرين من انتشار الحشرات والدواب والفئران والعقارب، إضافة لوجود المقبرة، كما أكَّدت ساكنة بإحدى العمارات أمام المقبرة، عدم وجود إضاءة وانتشار الكلاب الضالة.

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