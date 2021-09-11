المرور يضبط سائق متهور عرض حياة مواطن للخطر (فيديو)

محررو المناطق:

أعلن المرور عن ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع “فيديو” وهو يضايق أحد المواطنين من خلال قيادته المتهورة، بعد نشر مواطن لفيديو يرصد الواقعة.

ونشر المواطن مقطع فيديو معلقًا: “الواجب أن يتم التعامل مع دواعش الطرق كإرهابيين حقيقيين لا يختلفون عن دواعش الفكر الديني، يتم عزلهم وسحب الرخص منهم وسجنهم حماية لأرواح الناس”.

ورد المرور على المواطن: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.