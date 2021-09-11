احدث الأخبار

المرور يضبط سائق متهور عرض حياة مواطن للخطر (فيديو)
محليات
 اكتشاف 13 قبرًا عشوائيًا وسط حي “النرجس” بالرياض (فيديو)
محليات
 وزارة الدفاع تنشر فيديو عن إنجازات صقور الوطن خلال أسبوع
أبرز المواد
 “أخصائي” يوضح الطريقة الصحيحة لإسعاف حالات الاختناق وبلع اللسان (فيديو)
أبرز المواد
 «خلع الكمامة» يقود مواطن للسجن خمسة أشهر.. تفاصيل الواقعة
أهم الاخبار
 خلال ساعات.. الصحة تعقد مُؤتمرًا صحفيًا للكشف عن آخر مُستجدات كورونا
محليات
 تطورات جديدة.. “صحة حائل” تكشف الحالة الصحية لـ 51 موطنًا أصيبوا بتسمم في بقعاء
محليات
 أين توزع المليار ريال؟ “إحسان” تكشف عن القطاعات المستفيدة
أهم الاخبار
 قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في غارات للتحالُف بمأرب
دولي
 علامتان بالقدمين تدلان على ارتفاع نسبة السكر في الدم
صحة
 بـ 6 أهداف.. الاتحاد يحقق فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه أبها
أبرز المواد
 بينهم “المتهور” و”المسيئة”.. 20 مُتهمًا في قبضة الأمن العام بـ 9 قضايا مختلفة
أبرز المواد
عاجل

“امتدادًا لتبرعه السابق”.. ولي العهد يتبرع بمبلغ “10” ملايين ريال لمنصة “إحسان”

المرور يضبط سائق متهور عرض حياة مواطن للخطر (فيديو)

المرور يضبط سائق متهور عرض حياة مواطن للخطر (فيديو)

محليات
اكتشاف 13 قبرًا عشوائيًا وسط حي “النرجس” بالرياض (فيديو)

اكتشاف 13 قبرًا عشوائيًا وسط حي “النرجس” بالرياض (فيديو)

محليات
وزارة الدفاع تنشر فيديو عن إنجازات صقور الوطن خلال أسبوع

وزارة الدفاع تنشر فيديو عن إنجازات صقور الوطن خلال أسبوع

أبرز المواد
“أخصائي” يوضح الطريقة الصحيحة لإسعاف حالات الاختناق وبلع اللسان (فيديو)

“أخصائي” يوضح الطريقة الصحيحة لإسعاف حالات الاختناق وبلع اللسان (فيديو)

أبرز المواد

المرور يضبط سائق متهور عرض حياة مواطن للخطر (فيديو)

المرور يضبط سائق متهور عرض حياة مواطن للخطر (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1026637
محررو المناطق:

أعلن المرور عن ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع “فيديو” وهو يضايق أحد المواطنين من خلال قيادته المتهورة، بعد نشر مواطن لفيديو يرصد الواقعة.

ونشر المواطن مقطع فيديو معلقًا: “الواجب أن يتم التعامل مع دواعش الطرق كإرهابيين حقيقيين لا يختلفون عن دواعش الفكر الديني، يتم عزلهم وسحب الرخص منهم وسجنهم حماية لأرواح الناس”.

ورد المرور على المواطن: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

روابط ذات صلة

بينهم “المتهور” و”المسيئة”.. 20 مُتهمًا في قبضة الأمن العام بـ 9 قضايا مختلفة

بينهم “المتهور” و”المسيئة”.. 20 مُتهمًا في قبضة الأمن العام بـ 9 قضايا مختلفة
إغلاق 3 طرق في الشرقية للصيانة حتى نهاية ربيع الأول

إغلاق 3 طرق في الشرقية للصيانة حتى نهاية ربيع الأول
“المرور” يوضح آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة

“المرور” يوضح آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*