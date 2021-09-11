المرور يضبط سائق متهور عرض حياة مواطن للخطر (فيديو)

أعلن المرور عن ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع “فيديو” وهو يضايق أحد المواطنين من خلال قيادته المتهورة، بعد نشر مواطن لفيديو يرصد الواقعة.
ونشر المواطن مقطع فيديو معلقًا: “الواجب أن يتم التعامل مع دواعش الطرق كإرهابيين حقيقيين لا يختلفون عن دواعش الفكر الديني، يتم عزلهم وسحب الرخص منهم وسجنهم حماية لأرواح الناس”.
ورد المرور على المواطن: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/Dki2ybjzi0 pic.twitter.com/lMoCa8KHe2
— المرور السعودي (@eMoroor) September 11, 2021
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