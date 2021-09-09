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الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على عدد من المناطق 

الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على عدد من المناطق 

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الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على عدد من المناطق 

الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على عدد من المناطق 
http://almnatiq.net/?p=1026648
المناطق - واس

أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

 

وأضاف التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط.

 

وتابع التقرير «حالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج».

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