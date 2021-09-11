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4 مواجهات ساخنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم 

4 مواجهات ساخنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم 
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محررو المناطق

تشهد الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأحد، ٤ مواجهات ساخنة عقب العودة من التوقف الدولي من أجل مشاركة الأخضر في تصفيات آسيا لمونديال ٢٠٢٢ في قطر.

 

ومن أبرز المواجهات التي تقام في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة التعاون مع الأهلي حيث يحاول الفريقين الابتعاد عن مؤخرة جدول الدوري، فالتعاون يقبع في المركز قبل الأخير في ترتيب الجدول برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي الأهلي في المركز الـ ١٢ برصيد ٣ نقاط.

 

ومن ضمن مواجهات الدوري اليوم، مباراة الاتفاق والرائد، ومباراة الباطن والفتح، بالإضافة إلي مباراة الشباب والحزم.

 

ويتصدر الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد ٩ نقاط جمعهم من ٤ مباريات وبفارق نقطتين فقط عن فريقي الفيحاء والهلال، حيث جمع كل منهم ٧ نقاط من ثلاث مباريات فقط.

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