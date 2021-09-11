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الرئيس التونسي: سنعلن تشكيل الحكومة قريبا

الرئيس التونسي: سنعلن تشكيل الحكومة قريبا
http://almnatiq.net/?p=1026660
المناطق - وكالات:

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه.

 

وقال سعيد، إنه يعمل في إطار الشرعية الدستورية، مشددا على احترامه للدستور والقانون، منتقدا من لم ينفذوا ما تعهدوا به أمام الشعب.

 

وانتقد سعيد من “يتحدثون عن انقلاب وخروج عن الدستور”، قائلا: “بالعكس، احترمنا القانون والأخلاق وكل القيم، وللأسف من تم الاتفاق معهم نكثوا العهود”.

 

وأضاف سعيد: “سنبقى نحترم الشرعية الدستورية.. لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها”، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة تقود البلاد في المرحلة المقبلة.

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