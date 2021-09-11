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الحكومة اليمنية: الهجوم على ميناء المخا يعد تحدياً صارخاً لجهود إنهاء الحرب

الحكومة اليمنية: الهجوم على ميناء المخا يعد تحدياً صارخاً لجهود إنهاء الحرب
http://almnatiq.net/?p=1026666
المناطق - واس:

قالت الحكومة اليمنية إن الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم، على ميناء المخا يعد تحدياً صارخاً لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أن الهجوم، ألحق دمارا هائلا بالمرافق التشغيلية للميناء ومخازن المواد الغذائية فيه.. مضيفة أن الهجوم جاء تزامناً مع جهود السلطة المحلية لإعادة تأهيل الميناء وتشغيله بصورة أولية لاستقبال المواد التجارية والمساعدات الإنسانية.

وأكد البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات الميليشيا المتمردة من العقاب عن جرائمها المتكررة في حق الشعب اليمني في مختلف مناطق اليمن.

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى إدانة الجرائم الحوثية واتخاذ موقف حازم إزاءها ومعاقبة مرتكبيها وعدم مقابلتها بالصمت.

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