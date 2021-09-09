هجوم بـ”طائرتين مسيرتين” على مطار أربيل بالعراق 

المناطق - وكالات:

تعرض مطار أربيل الدولي القريب من قنصلية الولايات المتحدة في المدينة الواقعة شمال العراق، لهجوم بطائرات مسيرة مسلحة، حسبما أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، في بيان، إنه «لا يوجد ضحايا في الهجوم بطائرتين مسيرتين مسلحتين على مطار أربيل الدولي».

وسمع أحد مراسلي «فرانس برس» دوي انفجارين قويين، وشاهد دخاناً أسود يتصاعد في الهواء، كما سمع دوي صفارات الإنذار من القنصلية الأمريكية.

وقال شهود عيان إن الوصول إلى منطقة المطار بات متعذراً بسبب انتشار أمني كثيف.

وتتكرر في الأشهر الأخيرة الهجمات من هذا النوع التي تستهدف خصوصاً القوات والمصالح الأمريكية في العراق.

وكانت الولايات المتحدة ألقت باللوم في هجمات سابقة بطائرات مسيرة وصواريخ على قواتها في العراق على ميليشيات مرتبطة بإيران.