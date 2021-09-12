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الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية

الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية
http://almnatiq.net/?p=1026670
المناطق - وكالات:

دانت فلسطين عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل المشاركين بالمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي المتواصل تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعب بأكمله يخرج في مسيرات سلمية للدفاع عن حقه في أرض وطنه وفي وجه اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

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