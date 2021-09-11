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“التعليم” تبدأ احتساب الغياب للطلبة لغير المحصنين بجرعتين

“التعليم” تبدأ احتساب الغياب للطلبة لغير المحصنين بجرعتين
http://almnatiq.net/?p=1026672
المناطق - واس:

شددت وزارة التعليم على ضرورة حصول الطلاب على لقاح كورونا للحد من انتشار فيروس كورونا المنتشر حول العالم والمعروف علمياً باسم «كوفيد -١٩».

 

وكشفت التعليم، عن احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين، ودعت الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين اعتباراً من اليوم الاحد، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

 

من جانبه أكد المتحدث باسم التعليم العام بوزارة التعليم، أنه حرصًا على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمرارًا للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تَقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين.

 

وأضاف المتحدث، أنه تم تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

 

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»

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