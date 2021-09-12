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التحكم في ضغط الدم.. فوائد صحية عجيبة لقشر البطيخ

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التحكم في ضغط الدم.. فوائد صحية عجيبة لقشر البطيخ

التحكم في ضغط الدم.. فوائد صحية عجيبة لقشر البطيخ
http://almnatiq.net/?p=1026685
المناطق - وكالات:

يحتوي البطيخ على الكثير من الفيتامينات المهمة للصحة، لكن الأغرب في الأمر أن  قشره الأخضر رغم عدم صلاحيته  للأكل إلا أنه يشمل فوائد مهمة لا يعرف عنها أحد .

 

ويتميز قشر البيطيخ بغنائه بالألياف الطبيعية، وتقليل ضغط الدم كما أنه يقليل خطر الإصابة بأمراض القولون،  ووفقا لموقع” Health Line” الطبي تلك أبرز فؤائده:

 

مفيد للرياضيين

يساعد قشر البطيخ على تحسين أداء الرياضيين أثناء أداء التمارين الرياضية، حيث يحسن الحمض الأميني السيترولين الموجود فيه على ذلك.

يعزز السيترولين تمدد الأوعية الدموية، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن مكملات السيترولين تعمل على تحسين توصيل الأكسجين إلى العضلات، مما يحتمل أن يحسن أداء التمرين.

 

يقلل من ضغط الدم

إلى ذلك، أظهرت بعض الأبحاث أن مكملات مستخلص البطيخ قادرة على مساعدة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة في التحكم في ضغط الدم لديهم.

من المحتمل أن تكون مكملات السيترولين أكثر فعالية حيث أشارت معظم الدراسات إلى أن مكملات السيترولين تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

كذلك، يعتبر البطيخ من مدرات البول المحتملة، والتي يتم وصفها غالباً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

 

غني بالألياف

وفائدة أخرى لقشر البطيخ هي أنه مصدر غني بالألياف، إذ يحتوي النظام الغذائي الغني بالألياف على فوائد صحية جمة، حيث تساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القولون.

كما، يمكن أن تساعد الألياف في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

 

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