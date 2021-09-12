بحوزته مبالغ مالية كبيرة.. تفاصيل القبض على رئيس بلدية بمنطقة جازان في المطار 

المناطق - جازان:

كشفت مصادر تفاصيل القبض على رئيس بلدية في منطقة جازان، اليوم الأحد، وذلك قبل سفره، حيث أكدت تحويله إلى شرطة جنوب مدينة جيزان وإيقافه لمدة خمسة أيام.

وكشفت المصادر في تصريحات صحفية، عن أنه تم توقيف رئيس البلدية بالمطار بعد تفتيشه كإجراء نظامي معمول به مع المسافرين؛ حيث العثور على مبلغ مالي في حيازته يقدر بـ90 ألف ريال، بحسب “الوطن”.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم القبض على رئيس البلدية قبيل دخول صالة الانتظار، والصعود إلى الطائرة، وجرى تحويله إلى الشرطة، حيث بدت عليه علامات الارتباك، وعدم الوضوح أثناء التحقيق، ما استدعى إيقافه لمدة 5 أيام، لاستكمال الإجراءات النظامية معه.

وتابعت المصادر، “شرطة جازان فتحت تحقيقًا في الحادثة مع رئيس البلدية لمعرفة مصدر المبلغ، وحيازته له أثناء السفر بالمخالفة لأنظمة حمل المبالغ النقدية التي تفوق الـ60 ألف ريال، قبل تحويله إلى النيابة”.