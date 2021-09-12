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ما حكم تصدق الكفيل بمستحقات العامل إذا لم يستطع الوصول إليه؟.. الشيخ “الماجد ” يُجيب

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ما حكم تصدق الكفيل بمستحقات العامل إذا لم يستطع الوصول إليه؟.. الشيخ “الماجد ” يُجيب

ما حكم تصدق الكفيل بمستحقات العامل إذا لم يستطع الوصول إليه؟.. الشيخ “الماجد ” يُجيب
http://almnatiq.net/?p=1026698
محررو المناطق

رد الشيخ سليمان الماجد  قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، على سؤال يتعلق بحكم تصدق الكفيل بالمُستحقات المالية للعامل إذا لم يستطيع الوصول إليه.

 

وقال الماجد خلال لقاءه مع  برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الأصل في تلك المسألة هو أن هذا المال حق للعامل،  ولا يجوز لأحد التصرف فيه دون موافقة صاحبه سواء بإقرار منه أو تنازل ، مشيرًا إلى تعدد وسائل التواصل المختلفة في عصرنا الحالي.

 

وتابع أنه يمكن أن يتصدق بمثل هذا المال الذي تركه صاحبه، على أن يكون المال في ذمته حتى سداده مؤكدًا أن القول بأنه تصدق به وليس للعامل شيء، غير صحيح من الناحية الشرعية.

 

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