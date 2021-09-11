بعد مرور 20 عامًا .. وثائق “FBI” تبرأ المملكة من هجمات 11 سبتمبر

المناطق - وكالات:

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الستار مساء أمس السبت، عن وثيقة من 16 صفحة رفعت عنها السرية مؤخرًا تتعلق بالفترة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، بعد مرور عشرون عام على الحادث.

ولم تشير صفحات الوثيقة على أي دليل على تورط المملكة أو حكومتها بأي شكل من الأشكال، في تلك الهجمات المروعة التي أوقعت حوالي 3 آلاف قتيل.

وبحسب ما كشفته وكالة “رويترز”، فأن اللجنة الأمريكية لم تجد أي دليل يفيد بأن المملكة موّلت تنظيم القاعدة الذي وفرت له حركة طالبان الأفغانية ملاذًا آمنًا آنذاك.

يأتي الكشف عن تلك الوثيقة، بعد أن أحيت الولايات المتحدة أمس ذكرى مرور 20 عاما على تلك الفاجعة المروعة، فقد أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن تلك المناسبة المريرة بزيارة كل موقع من مواقع تحطم الطائرات المخطوفة عام 2001، لتأبين ضحايا الهجوم المدمر.

جدير بالذكر أن الذكرى هذه السنة أتت بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب التي بدأتها القوات الأمريكية في أفغانستان، قبل نحو 20 عاما للقضاء على القاعدة الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر.