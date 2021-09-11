الأرصاد: سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وأشار إلى أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد اليوم أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش ، وحبونا.