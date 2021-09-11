الكويت تدين محاولات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة

المناطق - واس

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.

وأكدت خلال بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، على أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وشددت الخارجية، وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.