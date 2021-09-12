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“الحصيني” يكشف حالة الطقس اليوم والمنطقة التي سجلت أقل درجة حرارة

“الحصيني” يكشف حالة الطقس اليوم والمنطقة التي سجلت أقل درجة حرارة
http://almnatiq.net/?p=1026749
محررو المناطق

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة، وأخرى ممطرة اليوم الأحد على أنحاء المملكة.

 

وقال الحصيني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” الحرارة فجر اليوم الأحد 1443/2/5هـ الساعة ”5:30″ أجواء من لطيفة إلى معتدلة على مدن المملكة والخليج.. أقل حرارة أبها (17) وأعلى حرارة جازان (32) ومكة (30) والمدينة (31) والرياض تسجل(27) وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول خريف هذا العام 1443هـ”.

 

كما توقع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة والربع الخالي واليمن والإمارات وعمان، بالإضافة إلى رياح متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة ووسط الخليج وشماله.

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