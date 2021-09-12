“استشاري” يكشف طرق الوقاية من الانزلاق الغضروفي (فيديو)

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كشف الدكتور عبد العزيز شبرين استشاري جراحة العمود الفقري، عن طرق الوقاية من الانزلاق الغضروفي وآلام الظهر.

وأضاف شبرين خلال لقائه مع “برنامج اليوم” المذاع عبر قناة “الإخبارية”، أن من طرق الوقاية من الانزلاق الغضروفي عدم الجلوس و الوقوف بكثرة لفترة طويلة.

وأوضح شبرين، بأن الجلوس الطويل أكثر من ساعة يسبب شد على عضلات الظهر وتفاقم المشكلة، لافتاً أن طريقة الجلوس الأفضل هي إراحة الظهر للخلف وعدم تقديم الظهر عن مؤخرة الكرسي.